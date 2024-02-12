انخفاض في سعر الذهب مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، حيث تراجع الجرام 50 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2400 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3086 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3600 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4114 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى نحو 28800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2024 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بانخفاض 19 سنتا بنسبة 0.01% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.