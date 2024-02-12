شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. المؤشرات تقلص خسائرها بمنتصف تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قلصت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وسط استمرار ضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وبلغ قيم التداول 2.2 مليار جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 28130 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 34332 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 11967 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 6821 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 9568 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 6457 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: بنك كريدي اجريكول مصر، والتعمير والاستشارات الهندسية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون.

كما أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة جدوى للتنمية الصناعية، المصدرة لعدد 23.4 مليون سهم بقيمة 105.2 مليون جنيه.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات مصر الوطنية للصلب-عتاقة، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 673.1 ألف سهم، 50 ألف سهم، 20 ألف سهم، 316.5 ألف سهم، على التوالي.

وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 3 ملايين سهم، 188.7 ألف سهم، 2167 سهم، على التوالي، وباعت إدارة الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات 2000 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، والعربية لحليج الأقطان، ومصر لصناعة الكيماويات، والقاهرة للإسكان والتعمير، وبي انفستمنتس القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 2843 سهم، 171 ألف سهم، 45.9 ألف سهم، 500 ألف سهم، 100 ألف سهم، 217 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة رواد السياحة-الرواد 40.8 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 41.6 ألف سهم.

أعلنت شركة ريكاب للاستثمارات المالية، شراء المساهم فهد بن حمد بن إبراهيم الحرقان عدد 92.4 ألف سهم بسعر 4.663 جنيه بقيمة إجمالية 431 ألف جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 4.96% إلى 5.04%، ونفذت الصفقة من خلال شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، بيع المساهم أحمد طارق خليل علي عدد 4.9 مليون سهم بسعر 2.87 جنيه بقيمة إجمالية 14.1 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 7.8% إلى 0%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلن البنك التجاري الدولي، دعوة الجمعية العامة غير العادية للبنك، للنظر في الموافقة على إصدار أدوات مالية أو قروض مساندة أو ودائع مساندة أو أدوات مالية مختلطة بحد أقصى مليار دولار أو ما يعادلها بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية الأخرى لتمويل أنشطة البنك، كما وافق المجلس على القوائم المالية للبنك خلال عام 2023 وحقق صافي أرباح مجمعة بقيمة 29.6 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 84%.

في سياق آخر أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات، عن توقيع عقد اتفاق المساهمين لتأسيس شركة مصرية للإنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج حبيبات الكلور، بين كل من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة مصر لصناعة الكيماويات وشركة كادينيس للطاقة.