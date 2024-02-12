شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب الآن فى الأسواق يسجل 3650 جنيها لعيار 21 والان مع تفاصيل الخبر
عيار 24 يسجل 4171 جنيها.
عيار 21 يسجل 3650 جنيهًا.
عيار 18 يسجل 3128 جنيها .
عيار 14 يسجل 2433 جنيها.
الجنيه الذهب 29200 جنيه.
أسعار الذهب في السوق العالمي
خلال الأسبوع الماضي صدر عدد من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي أكدوا خلالها على ملائمة السياسة النقدية الحالية للبنك لأوضاع الاقتصاد الأمريكي، وأن أعضاء البنك يفضلون بقاء الفائدة عند مستوياتها المرتفعة الحالية لفترة أطول من الوقت وهو ما ضغط بقوة على الذهب ليسجل المعدن النفيس مستويات متراجعة هذا الأسبوع ويخسر 0.8%%.
أعضاء الفيدرالي الأمريكي لم يحددوا موعد بعينه لبدأ خفض الفائدة وأشاروا أنهم في حاجة إلى المزيد من التأكيد على انخفاض معدلات التضخم بشكل مستدام وصولاً إلى مستهدف التضخم للبنك عند 2%.
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