شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب الآن فى الأسواق يسجل 3650 جنيها لعيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب في مصر اليوم تراجع بحوالي 50 جنيها بالرغم من توقف حركة سوق الذهب في الصاغة وغياب عملية التسعير من قبل ملاك الذهب الخام، في وقت يقوم تجار التجزئة بتحديد سعر عشوائي للذهب عند 3650 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 4171 جنيها. عيار 21 يسجل 3650 جنيهًا. عيار 18 يسجل 3128 جنيها . عيار 14 يسجل 2433 جنيها. الجنيه الذهب 29200 جنيه.

أسعار الذهب في السوق العالمي

خلال الأسبوع الماضي صدر عدد من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي أكدوا خلالها على ملائمة السياسة النقدية الحالية للبنك لأوضاع الاقتصاد الأمريكي، وأن أعضاء البنك يفضلون بقاء الفائدة عند مستوياتها المرتفعة الحالية لفترة أطول من الوقت وهو ما ضغط بقوة على الذهب ليسجل المعدن النفيس مستويات متراجعة هذا الأسبوع ويخسر 0.8%%.

أعضاء الفيدرالي الأمريكي لم يحددوا موعد بعينه لبدأ خفض الفائدة وأشاروا أنهم في حاجة إلى المزيد من التأكيد على انخفاض معدلات التضخم بشكل مستدام وصولاً إلى مستهدف التضخم للبنك عند 2%.