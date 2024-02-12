شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أرامكو: إعلان إستراتيجية جديدة مع المستثمرين في سوق الأسهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس شركة أرامكو، م. أمين الناصر: إن شركة أرامكو بإمكانها النمو في أي مجال، مشيرا إلى أن من الممكن إنتاج شركات تقنية وربحية أخرى، فيما نوه بإنهاء واعتماد إستراتيجية جديدة سيعلن عنها مستقبلا مع المستثمرين في سوق الأسهم.

وأضاف خلال جلسة حوارية في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول: إن بحلول 2025 سيتغير استهلاك النفط، بشكل كامل عالميا ويعتمد على العرض والطلب، وفقا لاتفاقية 2023. استمرارية الإنتاج وقال الناصر: إن أرامكو تبحث عن الاستمرارية في الإنتاج والنمو في الغاز والنفط وجميع مصادر الطاقة.

وأضاف أن تكلفة الهيدروجين مرتفعة إذ يبلغ 400 دولار للبرميل الواحد، وتوجد مشكلة في توفيره إذ تبحث عن مصادر أكثر وتبحث عن مستثمرين أكثر في النفط والهيدروجين.

ولفت إلى أن في الـ15 عاما الأخيرة تم زيادة 2 مليون برميل في إنتاجنا النفطي.

وانطلق اليوم، المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول (IPTC) بمركز معارض الظهران وذلك خلال الفترة من 12- 14 فبراير الجاري، بمشاركة 250 شركة وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.

ويحظى المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول، بمشاركة محلية ودولية، إذ تتناول جلساته العديد من أوراق العمل التي تغذي الابتكار في مجال تكنولوجيا البترول.

ويسعى المؤتمر لإيجاد حلول الطاقة، إضافة إلى الشروع في رحلة الاكتشاف والتعاون والتقدم، فيما يتوقع أن يجذب المؤتمر أكثر من 20 ألف مشارك.

وعزز مؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول (IPTC) الذي تأسس في عام 2005، مكانته كحدث تقني رئيسي متعدد التخصصات في نصف الكرة الشرقي.

ويركز المؤتمر على المعرفة الجماعية والقدرات ونقاط القوة لدى الدول المشاركة والعضوية العالمية للجمعيات الراعية، كما يمثل المؤتمر فرصة كبرى للتواصل مع كبار صناع القرار وقادة الصناعة والمبتكرين الذين يشكلون مستقبل الطاقة.