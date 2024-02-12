300 مليون ريال قيمة صفقات العقار بمنطقة الحدود الشمالية في 2023م

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_ الحدود الشمالية

كشفت الغرفة التجارية بمدينة عرعر في تقرير إحصائي عن بلوغ قيمة صفقات العقار بمنطقة الحدود الشمالية 300 مليون ريال خلال عام 2023م.

وأشار التقرير أن قيمة صفقات العقار السكنية استحوذت على حوالي 78.4% من إجمالي قيمة صفقات العقار بمنطقة الحدود الشمالية حيث بلغت حوالي 235 مليون ريال بعدد 2377 صفقة تمثل حوالي 85.1 % من إجمالي أعداد الصفقات بالمنطقة، مشيرة إلى أن قيمة صفقات العقار التجارية استحوذت على حوالي 21.3 % من إجمالي قيمة صفقات العقار بالمنطقة حيث بلغت حوالي 63.8 مليون ريال بعدد 405 صفقات تمثل حوالي 14.5 % من إجمالي أعداد الصفقات بالمنطقة.

ولفت التقرير أن قيمة صفقات العقار الزراعية بلغت حوالي 0.3% من إجمالي قيمة صفقات بالمنطقة بإجمالي مليون ريال وتمثل حوالي 0.4 % من إجمالي أعداد الصفقات.

وأوضح التقرير الاقتصادي المعد من قسم البحوث والدارسات الاقتصادية بغرفة عرعر، أن قيمة صفقات العقار بمدينة عرعر استحوذت على 68.9 % من إجمالي قيمة صفقات العقار بالمنطقة وبلغت حوالي 206.7 ملايين ريال بعدد 2098 صفقة تمثل 75.1 % من إجمالي صفقات المنطقة، أما قيمة صفقات العقار بمحافظة رفحاء فقد استحوذت على حوالي 15.1% من إجمالي الصفقات وبلغت حوالي 45.4 مليون ريال بعدد 327 صفقة تمثل حوالي 11.7 % من إجمالي أعداد الصفقات، فيما بلغت قيمة الصفقات بمحافظة طريف حوالي 12.6 % من إجمالي الصفقات وبنسبة 6.9% من إجمالي أعداد الصفقات بالمنطقة، بينما استحوذت محافظة العويقيلة على حوالي 31% من إجمالي قيمة صفقات العقار بحوالي 9.2 ملايين ريال بعدد 148 صفقة تمثل 5.3 % من إجمالي أعداد الصفقات بالمنطقة.