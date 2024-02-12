“solutions by stc” توقع مذكرة تفاهم مع “Devoteam Group” العالمية للتعاون في فرص الاستثمار الإقليمية والعالمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّعت شركة “solutions by stc”، الرائدة في تمكين التحول الرقمي بالمملكة والمنطقة، مذكرة تفاهم مع Devoteam Group الفرنسية، الشركة العالمية الرائدة والمتخصصة في استشارات تقنية المعلومات؛ بهدف التعاون في البحث واستكشاف فرص الاستثمار الإقليمية والعالمية في مجال تقنية المعلومات والقطاعات ذات الصلة.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم عقب اكتمال استحواذ ” solutions” على 40% من شركة ديفوتيم الشرق الأوسط الأسبوع الماضي، وأتى هذا الاستكمال إثر الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – إلى فرنسا في يونيو من العام الماضي، حيث تم البحث في العديد من الملفات على هامش الزيارة ومنها مجالات التعاون الاقتصادية والاستثمارات النوعية مما أثمر عن هذا الاستحواذ.

وفي إطار هذا التعاون، تهدف “solutions” إلى دراسة الأسواق المشتركة، وتقييم فرص التعاون والاستثمارات المحتملة في المجالات الرقمية على النطاقين الإقليمي والعالمي، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات والموارد المشتركة بين الطرفين.

ووقع مذكرة التفاهم كلٌ من الرئيس التنفيذي لشركة “solutions by stc” عمر النعماني، والرئيس التنفيذي لشركة Devoteam Group الفرنسية ستانيسلاس دي بنتزمان.

ويسعى كلا الطرفين من خلال هذا التعاون إلى تحقيق الاستفادة من الخبرات الكبيرة في مجال التحول الرقمي والحلول التقنية، ودمجها مع الرؤى، والاستشارات، وفرص الاستثمار العالمية.

وتُعد شركة “solutions by stc” الشركة الممكنة للتحول الرقمي والمزود الأول لحلول تقنية المعلومات في المملكة والمنطقة؛ وتهدف الشركة من خلال شراكاتها المختلفة إلى توفير الحلول التقنية العالمية وتمكين التحول الرقمي لدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.