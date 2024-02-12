شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير عبدالعزيز بن سلمان: الطاقة الحقيقية للسعودية شعبها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة: إن الطاقة الحقيقة في السعودية ليس ما هو كامن في باطن الأرض، مشيرا إلى أن الطاقة الحقيقية لهذه البلاد هم شعبها ولا شك في ذلك أبدا.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول.
وكشف سموه عن العمل حاليًّا على طرح مناقصات لنحو 20 جيجاواط من الطاقة المتجددة.
وقال سموه: إن السعودية ستصبح الدولة التي تستغل كافة موارد الطاقة.
وانطلق اليوم، المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول (IPTC) بمركز معارض الظهران وذلك خلال الفترة من 12- 14 فبراير الجاري، بمشاركة 250 شركة وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.
ويحظى المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول، بمشاركة محلية ودولية، إذ تتناول جلساته العديد من أوراق العمل التي تغذي الابتكار في مجال تكنولوجيا البترول.
ويسعى المؤتمر لإيجاد حلول الطاقة، إضافة إلى الشروع في رحلة الاكتشاف والتعاون والتقدم، فيما يتوقع أن يجذب المؤتمر أكثر من 20 ألف مشارك.
وعزز مؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول (IPTC) الذي تأسس في عام 2005، مكانته كحدث تقني رئيسي متعدد التخصصات في نصف الكرة الشرقي.
ويركز المؤتمر على المعرفة الجماعية والقدرات ونقاط القوة لدى الدول المشاركة والعضوية العالمية للجمعيات الراعية، كما يمثل المؤتمر فرصة كبرى للتواصل مع كبار صناع القرار وقادة الصناعة والمبتكرين الذين يشكلون مستقبل الطاقة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول.
وكشف سموه عن العمل حاليًّا على طرح مناقصات لنحو 20 جيجاواط من الطاقة المتجددة.
وقال سموه: إن السعودية ستصبح الدولة التي تستغل كافة موارد الطاقة.
وانطلق اليوم، المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول (IPTC) بمركز معارض الظهران وذلك خلال الفترة من 12- 14 فبراير الجاري، بمشاركة 250 شركة وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.
ويحظى المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول، بمشاركة محلية ودولية، إذ تتناول جلساته العديد من أوراق العمل التي تغذي الابتكار في مجال تكنولوجيا البترول.
ويسعى المؤتمر لإيجاد حلول الطاقة، إضافة إلى الشروع في رحلة الاكتشاف والتعاون والتقدم، فيما يتوقع أن يجذب المؤتمر أكثر من 20 ألف مشارك.
وعزز مؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول (IPTC) الذي تأسس في عام 2005، مكانته كحدث تقني رئيسي متعدد التخصصات في نصف الكرة الشرقي.
ويركز المؤتمر على المعرفة الجماعية والقدرات ونقاط القوة لدى الدول المشاركة والعضوية العالمية للجمعيات الراعية، كما يمثل المؤتمر فرصة كبرى للتواصل مع كبار صناع القرار وقادة الصناعة والمبتكرين الذين يشكلون مستقبل الطاقة.