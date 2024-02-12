شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض أسهم 125 شركة

نمو - السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع بنسبة 0.7%، عند 12295 نقطة، وبتداولات بلغت 11.045 مليار ريال.ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 377.992 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.769 تريليون ريال.انخفضت أسهم 125 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 96، من بين 233 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، جمجوم فارما، وعذيب للاتصالات، وسلامة، وجبل عمر، والخدمات الأرضية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، سدافكو، والكيميائية، وتكوين، وأميانتيت، وأنابيب، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة طفيفة بلغت 0.02%، عند 25305 نقطة، وبتداولات بلغت 30.802 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.373 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 48.437 مليار ريال.وارتفعت أسهم 23 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 33، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.