شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الكليجا.. خطوة فارقة في إثراء الحركة الاقتصادية بمنطقة القصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق مهرجان الكليجا الـ15، بفعالياته المقامة بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة، عوائد مادية عالية من خلال دور الأسر الفاعل في الحراك الاقتصادي بالمجتمع ونجاحها بتسويق المنتجات، حيث تفردت الأسر المشاركة بصناعة الأكلات الشعبية بمختلف أشكالها، وعدد من الأشغال اليدوية التي تشتهر بها المنطقة، الأمر الذي حول المأكولات الشعبية والأشغال اليدوية من داخل منازل الأسر إلى داخل أسوار المهرجانات السياحية، وفتح منافذ البيع والتسويق على الأصعدة كافة. إقبال كبير على المهرجان وأشارت أم يوسف إحدى المشاركات في مهرجان الكليجا، إلى أن المهرجان يشهد إقبالًا كبيرًا ويعد من أفضل المهرجانات التي شاركت فيها من حيث تسويق منتجاتها الشعبية، مثمنةً مايقدمه المهرجان للأسر المنتجة من خلال تهيئة المكان المناسب لهن لمزاولة هوياتهن.

بينما أكدت أم خالد المتخصصة بصنع الكليجا القصيمية الفاخرة، أن المهرجان يعد بوابة سانحة لها لتسويق الكليجا وإطلاع الزوار على صنع يدها، ولفتت الانتباه إلى أن مبيعاتها اليومية تقدر بأكثر من 1000 ريال.

يذكر أن منتج الكليجا هو أحد الأهداف الرئيسة لإقامة المهرجان، كما يعد علامة مؤثرة في إثراء الحركة الاقتصادية في منطقة القصيم، حيث تمكن من تحقيق هدفه الأسمى وذلك بتوفير العديد من فرص العمل في صنع الأكلات الشعبية وفتح منافذ بيع وتسويق لهذه للأسر.