شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر صرف الروبل الروسي أمام العملات الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

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سعر صرف اليورو واليوان

الدمام - شريف احمد - واصلت العملات الرئيسية ارتفاعها اليوم أمام الروبل الروسي.وبنهاية تداولات بورصة موسكو اليوم، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الروبل بمقدار 0.44 روبلًا ليبلغ 91.3475 روبلًا، مقارنة بسعره عند إغلاق اليوم السابق.وصعد سعر صرف اليورو بمقدار 0.38 روبلًا ليصل إلى 98.40، مقارنة بقيمته عند إغلاق اليوم السابق.كما ارتفع أيضًا سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 0.02 روبلًا ليصل إلى 12.59 روبلًا، بعد أن تغير مقارنة بإغلاق اليوم السابق.