شكرا لقرائتكم خبر إطلاق منصة تحسين المشهد الحضري لرصد مظاهر التشوه البصري عبر الكاميرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله الغامدي، منصة تحسين المشهد الحضري في مدن ومحافظات المملكة (SmartC Visual Pollution)، وذلك بحضور أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز وعدد من أمناء المناطق.

وتهدف المنصة إلى رصد مظاهر التشوه البصري من خلال كاميرات تجوب الطرق، حيث يتم تحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحديد بيانات التشوه البصري، ما يسهم في دعم أعمال التخطيط ورفع جودة الحياة تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى العالمي الأول للمدن الذكية بالمملكة الذي بدأت أعماله أمس بتنظيم من «سدايا» بمقر مركز أرينا بمدينة الرياض خلال الفترة من 12 - 13 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 100 متحدث من 40 دولة في العالم تحت شعار (حياة أجود).

ثلاثة أهداف

قال الغامدي في افتتاح المنتدى: إننا نجتمع لتحقيق 3 أهداف، هي: استشراف المدن الذكية المستدامة في المستقبل، وتعزيز المبادرات الحكومية الذكية على مستوى العالم، وتحفيز الشركات للاستثمار في بناء الحلول الذكية.

خلق نظم

أوضح الحقيل أن مفهوم «المدن الذكية» ليست مجرد مناطق حضرية مجهزة بالتكنولوجيا؛ بل يتطلب لتحقيقها خلق نظم بيئية وتشغيلية تدمج الخدمات البلدية، والنقل، والتعليم، والصحة، والسياحة، وغيرها من الأعمال والخدمات، بحيث يتم تصميمها لتحسين جودة حياة السكان.

للمرة الأولى

قال الرئيس التنفيذي لشركة فيرا برشلونة ريكارد زاباتيرو في كلمة له: إنه للمرة الأولى أبرم منتدى المدن الذكية العالمي شراكة مع «سدايا» لتنظيم هذا المنتدى العالمي المميز للمدن الذكية في الرياض، وقد كانت «سدايا» وشركاؤنا السعوديون أحد أكبر المشاركين الرئيسيين في المنتدى العالمي للمدن الذكية في برشلونة، مشيرا إلى أن بفضل هذا التعاون بدأنا مبادرة ستجعل من حياة الجميع أفضل بكثير من خلال سياسات المدن الذكية.

إنشاء منصات

أوضح الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة إنفيديا جنسن هوانج أن شركته أنشأت أنظمة تحليلات فيديو واسعة النطاق في الوقت الفعلي تجمع بين أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في رؤية الكمبيوتر والتعرف على الأجسام والتحليل الدلالي القادر على مساعدة الجميع في إنشاء منصات المدن الذكية، بدءا من اكتشاف الأجسام والتعرف عليها، والتقدير اللاحق، وتحليل الجزئيات، وأحد أحدث الإنجازات، وهو نماذج اللغة البصرية التي تتيح التحدث بشكل أساسي إلى الفيديو.

قيادة المعلومات

أفاد رئيس مؤسسة سول الرقمية الدكتور يو-سيك كانغ، بأن مؤسسته لها 3 مهام رئيسة هي قيادة المعلومات الاستخباراتية المبنية على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتقنيات السحابية، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية للمدن الذكية من خلال دعم الشركات الناشئة، وتحقيق المدينة التي تتوافق مع سياسات الشمول الرقمي، مرحبا بالشركاء لمناقشة الشراكات مع المؤسسة في أي وقت.

ستفاجئ العالم

عقب ذلك شارك أمين منطقة الرياض في جلسة حوارية بعنوان «قيادة الابتكار والتقدم المستدام: حالات استخدام المدن الذكية في تحول المشهد الحضري للرياض»، ضمن أعمال المنتدى، أكد خلالها أن الرياض ستفاجئ العالم بمشاريعها الضخمة التي ستكون نموذجا عالميا في جميع المجالات.

وقال إن الرياض تعمل على رحلة تحول شاملة واستراتيجية واضحة تنطلق من طموحات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، التي تقود حراكا كبيرا في العاصمة وتحقق تقدما في مؤشر التحول لمدينة ذكية يوما بعد يوم.