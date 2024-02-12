المدينة الاقتصادية تطلق منظومة تنقل عبر التطبيقات الذكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (إعمار) شراكة استراتيجية مع شركة هوب أون، أحد أبرز مزودي حلول خدمات النقل العام والمشترك للمدن الذكية، لإطلاق منظومة تنقل ذكية ومستدامة.

ويشمل نطاق الشراكة، تسهيل التنقل من محطة قطار الحرمين إلى المناطق والوجهات الرئيسة في المدينة، وإتاحة مسارات متنوعة للحافلات، وحلول وعربات الفان حسب الطلب، إلى جانب خيارات تشمل السكوترات ثنائية وثلاثية العجلات، والدراجات الميكانيكية والكهربائية، إضافة إلى التعاون الثنائي في حلول النقل الذكية المبتكرة، ومواقف السيارات على جانب الطريق أو في الكراجات المخصصة، لتمكين سكان وزوار المدينة من حجز رحلاتهم، وأماكن ركن السيارات بسرعة وسهولة عبر التطبيقات الذكية.

وأوضحت إعمار أن الشراكة خطوة نحو تعزيز حلول التنقل وتوفير خدمات النقل المبتكرة والمواقف الذكية، مع التركيز على الاستدامة والحياد الكربوني كأولويات رئيسة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

يذكر، أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية توفر مجتمعات تمثل البيئة المتطورة الصحية والآمنة، تغطيها المساحات الخضراء، وتتخللها الممرات المخصصة للمشاة والدراجات، وعلى بعد دقائق من شواطئ البحر الأحمر.

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