شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية تكشف أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة القصابين "الجزارين"، أن أسعار اللحوم الحمراء فى مصر تسجل مستويات تتراوح ما بين 290 -330 جنيها للكيلو فى المنافذ الحكومية المختلفة التابعة لوزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية التى تهدف إلى توفير اللحوم فى الأسواق بصورة دائمة وبأسعار ملائمة للمستهلكين.

فى ذات السياق شهدت أسعار اللحوم لدى محلات الجزارة تسجيل مستويات 380 و450 جنيها، وفق المحافظة ومناطق البيع أو قطعية اللحوم كما تختلف الأسعار وفق النطاق الجغرافى داخل القاهرة الكبرى.

وسجل سعر اللحم البرازيلى البقرى مستويات تتراوح بين 290- 310 جنيها، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 240 جنيها للمفروم، و320 جنيها للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 290 جنيهات.

وسجل سعر كيلو اللحوم الجملى 300 و350 جنيها، والبرجر 290 جنيها، والكبدة الكندوز 350 جنيها فى المنافذ، والضانى البرقى 420 جنيها.