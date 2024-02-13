شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح رأس المال السوقي.. البورصة المصرية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين.

وربح رأس المال السوقي للشركات المقيدة نحو 5 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 003ر2 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 2ر20 مليار جنيه.

إيجي إكس 30

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 05ر1% ليغلق عند مستوى 72ر28494 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 18ر0% ليصل لمستوى 2ر6872 نقطة.

كما شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا، الذي أضاف نحو 06ر0% إلى قيمته ليبلغ 98ر9637 نقطة.