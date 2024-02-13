الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلقت الأسهم الأوروبية اليوم، على ارتفاع في ختام تعاملاتها.

فقد أنهى المؤشر (ستوكس 600) الأوروبي التداول مرتفعاً 0.5 %، مقترباً من أعلى مستوى في عامين سجله في وقت سابق الشهر الجاري.

وقادت أسهم شركات العقارات معظم المؤشرات الفرعية نحو الارتفاع بمكاسب بلغت 1.6%، يليها أسهم شركات التجزئة التي ارتفعت 1.4%.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية في منطقة اليورو خلال الأيام المقبلة، وكذلك بيانات مرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة غداً؛ لمعرفة ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يخفض أسعار الفائدة قريباً.