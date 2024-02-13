شكرا لقرائتكم خبر عن الاسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع أمام اليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني انخفاضًا يوم الاثنين، مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل ارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الاسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2627 دولار أمريكي، بانخفاض 0.07%، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1722 يورو بارتفاع 0.16%.

ارتفاع الأسهم البريطانية

وأغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) تعاملات الاثنين، على ارتفاع بنسبة 0.01%.وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 1.11 نقطة، ليصل عند 7573.69 نقطة.