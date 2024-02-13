الاقتصاد

الاسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع أمام اليورو

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني انخفاضًا يوم الاثنين، مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل ارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الاسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2627 دولار أمريكي، بانخفاض 0.07%، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1722 يورو بارتفاع 0.16%.

ارتفاع الأسهم البريطانية

وأغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) تعاملات الاثنين، على ارتفاع بنسبة 0.01%.
وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 1.11 نقطة، ليصل عند 7573.69 نقطة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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