مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات اليوم .

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 69ر125 نقطة، ليصل إلى 38ر38797 نقطة.

وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 77ر4 نقطة، ليصل إلى 84 ر5021 نقطة.

وخسر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 12ر48 نقطة ، ليصل إلى 55 ر15942 نقطة.