شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب قبيل بيانات التضخم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب اليوم، إذ أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبيل تقرير عن التضخم في الولايات المتحدة قد يتيح منظورًا جديدًا بشأن موعد أول خفض لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2018.71 دولارًا للأوقية بحلول (الساعة 04:24 بتوقيت جرينتش)، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2032.30 دولارًا للأوقية.

وفي المعاملات الفورية استقر البلاتين عند 888.89 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاديوم 1.5 % إلى 905.71 دولارات، وزادت الفضة 0.1 % إلى 22.71 دولارًا.

