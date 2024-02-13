شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت إلى 82.07 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات أو 0.1 % إلى 82.07 دولارًا للبرميل.وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات أو 0.1 % إلى 77.02 دولارًا للبرميل.وكانت أسعار النفط مستقرة في تعاملات أمس, بعد أن صعدت 6 % الأسبوع الماضي.