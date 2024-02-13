الاقتصاد

ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت إلى 82.07 دولار

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وكالات - سنغافورة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت إلى 82.07 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات أو 0.1 % إلى 82.07 دولارًا للبرميل.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات أو 0.1 % إلى 77.02 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط مستقرة في تعاملات أمس, بعد أن صعدت 6 % الأسبوع الماضي.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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