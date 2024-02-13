شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الرياض يوصي بتوزيع 2.24 مليار ريال أرباحا نقدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة بنك الرياض بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2023، بقيمة 2.246 مليار ريال.

وقال البنك في بيان على تداول: إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح يبلغ 2.995 مليار سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.75 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.

وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للبنك (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

وأضاف البنك أنه سيعلن تاريخ التوزيع في وقت لاحق.