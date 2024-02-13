شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مارس.. عمومية «الجوف» تصوت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الـ37 (الاجتماع الأول).

ووفقا للشركة يعقد الاجتماع في مام الساعة 18.30 مساء يوم الخميس 7 مارس، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

وقالت الشركة إن جدول أعمال الجمعية، يتضمن التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 22-03-2024م ومدتها ثلاث سنوات، وتنتهي بتاريخ 21-03-2027م.