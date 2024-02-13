الاقتصاد

7 مارس.. عمومية «الجوف» تصوت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الـ37 (الاجتماع الأول).
ووفقا للشركة يعقد الاجتماع في مام الساعة 18.30 مساء يوم الخميس 7 مارس، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
وقالت الشركة إن جدول أعمال الجمعية، يتضمن التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 22-03-2024م ومدتها ثلاث سنوات، وتنتهي بتاريخ 21-03-2027م.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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