شكرا لقرائتكم خبر عن 3 محاور رئيسية في المنتدى التجاري بغرفة الشرقية.. 19 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني العفالق إن عددا من الخبراء والمختصين في المجال التجاري يشاركون ضمن فعاليات المنتدى التجاري 2024 "مستقبل الأعمال" الذي تنظمه غرفة الشرقية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الإثنين 19 فبراير الحالي.

ويستعرض المختصون عدة محاور تسلط الضوء على ما تؤثر في العملية التجارية منها: متغيرات سلوك العميل وأثرها على نجاح الأعمال، وخصائص رائد الأعمال الناجح باعتبار توظيف المنافسة ومبدأ الاستدامة إستراتيجيتين رئيسيتين للنجاح والتميز، بالإضافة إلى كفاءة التشغيل لنجاح المشاريع بالنظر إلى الابتكار والإبداع ودورهما في نمو المنشآت وتوسعها. الجلسة الأولى يتحدث في الجلسة الأولى للمنتدى التي تتناول محور اتجاهات سلوك العملاء وأثرها على مستقبل الاعمال، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع نايس ون عبدالرحمن العليان.

ومن ضمن المتحدثين، أخصائي حماية المستهلك فهد البقمي، ورئيس تجربة العميل عبدالله الغامدي، ويرأس الجلسة عضو اللجنة التجارية بالغرفة علي المريسل. الجلسة الثانية ويتحدث في الجلسة الثانية التي تتناول محور أهمية استراتيجيات المنافسة والاستدامة في نجاح رائد الاعمال، الشريك والمؤسس والمدير التنفيذي لشركة impact46 عبدالعزيز العمران، ورئيس مجلس إدارة إيباج القابضة إبراهيم بالجاسم.

ومن ضمن المتحدثين الرئيس التنفيذي لشركة السيف غاليري وعضو مجلس الإدارة محمد السيف، ويترأس الجلسة الرئيس التنفيذي لشركة راز أموال عبدالله الزامل. الجلسة الثالثة وفي الجلسة الثالثة التي تتناول محور دور الابتكار والإبداع في رفع كفاءة تشغيل المشاريع، يتحدث المؤسس والمدير التنفيذي لشركة nearpay محمد العيبان، ومستشار التسويق الدكتور محمد حطحوط، والمؤسس.

ومن ضمن المتحدثين، الرئيس التنفيذي لشركة الذواقة للأغذية المهندس أحمد القاضي، والرئيس التنفيذي لمجموعة جاهز غصاب المنديل، ويترأس الجلسة المستثمر ومقدم بودكاست سوالف بزنس مشهور الدبيان.

وأكد العفالق، أن المنتدى ومن خلال المشاركين، سوف يتناول التوجهات الوطنية لدعم القطاعات الاقتصادية والتجارية، والرؤية المستقبلية للقطاع وكيفية مواكبة مستهدفاتها.

ولفت إلى أن المنتدى يُمثل أحد المنصات التي تدفع بها غرفة الشرقية لأجل تعزيز سُبل التعاون والتواصل بين الجهات ذات الصلة ورواد العمل التجاري من أبناء المنطقة، فضلاً عن رفع وعيهم بالفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع في ظل البيئة الحيوية الحالية التي يعيشها الاقتصاد الوطني في كافة القطاعات، فضلاً عن رفع الوعي بالتجارب الدولية الناجحة في معالجة تحديات القطاع واستخلاص الآليات المناسبة منها.