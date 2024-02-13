شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. المؤشرات تواصل صعودها مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 3.2 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 28749 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 35112 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 12241 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.84% ليصل إلى مستوى 6998 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.91% ليصل إلى مستوى 9821 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.70% ليصل إلى مستوى 6527 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: راية لخدمات مراكز الاتصالات، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، ومصر بني سويف للأسمنت، وابن سينا فارما، والعبوات الطبية، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، وجهينة للصناعات الغذائية.

كما أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركتي مجموعة أي أف جي القابضة، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، بحجم تداول 17 مليون سهم بقيمة 129.1 مليون جنيه، في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالشركة الأولى، وبحجم تداول 66.2 مليون سهم بقيمة 26.5 مليون جنيه.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة 10 ملايين سهم، وباعت إدارة شركتي مجموعة طلعت مصطفى القابضة، والدولية للأسمدة والكيماويات 43 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية 3515 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والمالية والصناعية المصرية، والقاهرة للإسكان والتعمير، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 129 ألف سهم، 614.6 ألف سهم، 500 ألف سهم، 600 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير عدد 2.4 مليون سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 6017 سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن عام 2023، وحقق بنك كريدي اجريكول مصر، صافي دخل أعمال بلغ 9.6 مليار جنيه بنسبة نمو 88%، وبلغ صافي الربح 5.1 مليار جنيه بنسبة نمو 113%، مدفوعًا بارتفاع معدل صافي دخل الأعمال، فضلًا عن التحكم الفعال في تكلفة التمويل ونفقات التشغيل المعززة بحدارة الإدارة الحكيمة للمخاطر.

وحقق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إيرادات فوائد بلغت 12.5 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 9.4 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو 33%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 962.5 مليون جنيه مقارنة مع 746.1 مليون جنيه بنسبة نمو 29%.

في سياق آخر أعلنت شركة عامر جروب، عن موافقة مجلس الإدارة على بيع شركة كاجوال دايننج للتنمية السياحية المشغل لمطاعم تشيليز مصر، لأحد المستثمرين، جاء ذلك بعدما بلغت الخسائر المحققة للمطاعم 28.5 مليون جنيه بما يتجاوز كامل رأسمال الشركة، بالإضافة إلى مبلغ 6.5 مليون جنيه نظير عملية البيع.