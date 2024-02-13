شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم «آرم» تقفز بأكثر من 40% مدفوعة بهوس الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أسهم شركة "آرم هولدينجز" بأكثر من 40%، اليوم الثلاثاء، وهو الأمر الذي يضاعف حالة الزخم و الارتفاع التي يغذيها التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي، وفق ما ذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية. ارتفاع ضخم في أسهم «آرم» تم تداول السهم آخر مرة بارتفاع بنسبة 21% عند 139.65 دولارًا بعد أن وصل إلى أعلى مستوى عند 164 دولارًا، أي أعلى بنسبة 42٪ من إغلاقه يوم الجمعة الماضي في زيادة كبيرة غير عادية في تداول غير مرتبط بحدث. شركة مفضلة في سوق التكنولوجيا مع قفزة اليوم الاثنين، ارتفعت أسهم آرم بأكثر من 80% منذ أن أصبحت شركة التكنولوجيا البريطانية يوم الأربعاء الماضي أحدث شركة تحظى بحالة من التفضيل في مجال الذكاء الاصطناعي في بورصة وول ستريت بعد توقعات ربع سنوية فاقت ما قاله مراقبون.

اقرأ أيضاً: تطورات الذكاء الاصطناعي تقلص التكاليف في الخدمات المالية قيمة سوقية كبيرة وصلت القيمة السوقية لشركة آرم Arm إلى مستوى قياسي بلغ 141 مليار دولار، أي بنحو ثلاثة أضعاف منذ طرحها العام الأولي في سبتمبر الماضي. بيع 10 مليون سهم تم بيع حوالي 10.5 مليون سهم من أسهم شركة آرم حيث تبلغ قيمتها حوالي 1.4 مليار دولار.

وقال محللون أن السبب الرئيسي لحركة الأسهم هو شراء الأسهم الطويلة الأمد.

يعكس الارتفاع الأخير في أسهم آرم المكاسب الحادة في "إنفيديا" بعد أن قالت شركة تصنيع الرقائق في وادي السيليكون إن حوسبة الذكاء الاصطناعي تغذي الطلب الهائل على رقائقها. قفزة تقترب من 100% ارتفعت أسهم شركة آرم الآن بنسبة تزيد عن 90% منذ أن أعلنت عن بياناتها المالية الفصلية في 8 فبراير، على الرغم من عدم وجود أي محفز واضح لتحرك يوم الاثنين.

اقرأ أيضاً: أرباح شركات العقارات تغلق الأسهم الأوروبية على ارتفاع توسيع هامش الربح وفي الأسبوع الماضي، قالت شركة آرم إنها قد توسع ضعف حجم قيمتها في ضوء إعلانها أنها تستطيع توسيع هامش أرباحها وكسب المزيد من الأموال من الرقائق واقتحام أسواقًا جديدة مثل الخوادم السحابية والسيارات بسبب الطلب على الذكاء الاصطناعي. مكاسب «سوفت بنك» ولا تزال مجموعة "سوفت بنك" يمتلك 90% من الأسهم القائمة، مما يعني أن حصتها في "آرم" زادت بأكثر من 61 مليار دولار منذ تقرير الشركة الأسبوع الماضي وتبلغ قيمتها الآن ما يزيد عن 131 مليار دولار.