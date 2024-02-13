شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. صعود جماعى للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من التعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 6.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.015 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 28604 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 35006 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 12178 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 6997 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 9825 نقطة.