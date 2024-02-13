شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم فى مصر تسجل 3650 جنيها للجرام بدون مصنعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب في مصر اليوم ارتفاع بحوالي 20 جنيها، بالتزامن مع عودة الطلب على الذهب فى السوق المصرى، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 3650 جنيها.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 4171 جنيها.

عيار 21 يسجل 3650 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3128 جنيها .

عيار 14 يسجل 2433 جنيها.

الجنيه الذهب 29200 جنيه.



أسعار الذهب في السوق العالمي أسعار الذهب في السوق العالمي كشف مجلس الذهب العالمي أن الطلب من البنوك المركزية كان في أفضل حالاته ومتوقع أن يستمر في هذا الاتجاه ولكن بوتيرة أبطأ خلال عام 2024، فقد كشفت بيانات المجلس أن كلا من البنك المركزي الهندي والبنك المركزي التركي قد قاما بزيادة احتياطاتهما من الذهب في شهر يناير الماضي.

وكشفت بيانات مجلس الذهب أن البنك المركزي الهندي اشترى 9 أطنان من الذهب وهي أول عملية شراء للهند منذ أكتوبر 2023 بينما اشترى المركزي التركي 12 طن من الذهب في يناير ليبلغ إجمالي احتياطات الذهب في تركيا إلى 552 طن، أقل بنسبة 6٪ من أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 587 طنًا والذي سجلته تركيا في فبراير 2023.

وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي الرسمية، اشترت البنوك المركزية 1037 طن من الذهب العام 2023، متجاوزة الرقم القياسي لعام 2022 بمقدار 45 طنا فقط، وعلى مدى العامين الماضيين كان طلب البنوك المركزية ضعف متوسط الاتجاه خلال السنوات العشر الماضية.

وتوقع مجلس الذهب العالمي إنه من غير المرجح أن يحافظ الطلب من قبل البنوك المركزية العالمية على الاتجاه الحالي، حيث يتوقع أن تتراجع مشتريات البنوك المركزية نحو المتوسط طويل الأجل في عام 2024.