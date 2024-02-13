لأول مرة منذ ٣ سنوات.. البيتكوين تتجاوز 50 ألف دولار

الشارقة - اميمة ياسر - سجلت عملة البيتكوين اليوم الثلاثاء 13 فبراير ربحًا بنسبة 3.76% في الوقت الحاضر، ويتم تداول أقدم وأغلى أصول التشفير في العالم بسعر 49,917، بعد تجاوز علامة 50,000 دولار، هذه هي المرة الأولى منذ نوفمبر 2021 التى تتمكن فيها عملة البيتكوين من القفز إلى 50000 دولار في الـ 24 ساعة الماضية، مما أثبت صحة جميع توقعات الخبراء، ارتفع سعر البيتكوين بمقدار 1,816 دولارًا، وفقًا لخبراء السوق، ويرجع هذا الارتفاع إلى الأداء القوى لسوق الأسهم الأمريكية، والتدفقات الكبيرة إلى صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية، وفقاً لموقع gadgets360.

انضمت إيثريوم إلى بيتكوين في تحقيق مكاسب يوم الثلاثاء، حيث يتم تداول ثاني أكبر أصول العملة المشفرة، في وقت كتابة هذا التقرير، بسعر 2642 دولارًا، بعد أن شهد ارتفاعًا بنسبة 5.51 % في سعره خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 3.78 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبهذا، ارتفع تقييم قطاع العملات المشفرة إلى 1.87 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.