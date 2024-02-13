شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.9% اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.9%، عند 12404 نقطة، وبتداولات بلغت 11.502 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 388.465 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.903 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 129 شركة

ارتفعت أسهم 129 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 85، من بين 233 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، تنمية، وسلامة، والباحة، وسيرا، وأمانة للتأمين، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، لومي، وعذيب للاتصالات، وكابلات الرياض، والسعودي الألماني الصحية، وبوان، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 25378 نقطة، وبتداولات بلغت 33.238 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.864 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 48.453 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 28 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت مثلها، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.