شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مارس.. عمومية «نسيج العالمية» تصوت على تعديل نظام الشركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة نسيج العالمية التجارية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث).

ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن من المقرر انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (6:30) مساءً يوم الأربعاء 6-03-2024.

وقالت الشركة إن جدول أعمال الجمعية يتضمن: التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد ، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة .