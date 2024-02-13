شكرا لقرائتكم خبر عن 45 مليار دولار حجم قطاع المطاعم بحلول 2030 في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

استقطاب المستثمرين

فرص العمل وقصص النجاح

الدمام - شريف احمد - توقع رئيس لجنة المطاعم والمقاهي بغرفة الأحساء، عبدالرحمن البراك نمو قطاع المطاعم بنسبة 5%، ليصل إلى 45 مليار دولار في 2030، مقارنة بـ 23 مليار دولار حاليا.جاء ذلك خلال ورشة عمل "سلامة الغذاء والأنظمة البلدية التشغيلية للمطاعم والمقاهي، التي نظمتها غرفة الأحساء، ممثلة بلجنة المطاعم والمقاهي، اليوم، بمقر الغرفة.قال البراك: إن قطاع المطاعم والمقاهي ما زال يواصل استقطاب اهتمام المستثمرين في السعودية، مشيرا إلى أن النمو المتصاعد للقطاع يفرض تعزيز الاهتمام والالتزام بمعايير الجودة وتكثيف برامج وفعاليات التوعية بصحة وسلامة الغذاء ومأمونيته.وناقشت الورشة التي قدّمها يوسف النقيب المستشار بمجال التخطيط الإستراتيجي والجودة وسلامة الغذاء، في محاورها: مقدمة في سلامة الغذاء، أنواع الملوثات الغذائية، درجات الحرارة وتأثيرها على سلامة الأطعمة، الفرق بين جودة وصحة وسلامة الغذاء، ودور التنظيف في سلامة المنتج الغذائي، وتطبيقات عملية ميدانية، وأبرز الأخطاء التشغيلية في قطاع المطاعم.وجاءت الورشة ضمن سلسلة اللقاءات والنشاطات وورش العمل التي تُنفذها اللجنة في اطار تحقيق رسالتها وأهدافها لرفع مستوى الوعي بأهمية قطاع المطاعم والمقاهي مهنيًا واقتصاديًا، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه القطاع، والتعريّف بأهميته ودوره في التنمية، وإبراز فرص العمل وقصص النجاح في إطار تحقيق مُستهدفات رؤية 2030.وأقيمت الورشة بقاعة الشيخ ناصر الزرعة -رحمه الله- بمقر الغرفة، بحضور عدد من أصحاب المطاعم والمنشآت الغذائية في محافظة الأحساء.