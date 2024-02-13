الاقتصاد

انخفاض "داو جونز".. وول ستريت تهبط بفعل بيانات تضخم مرتفعة

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اليوم - رويترز 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح اليوم الثلاثاء بعد أن رفعت قراءة أعلى من المتوقع لتضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عوائد سندات الخزانة الأمريكية وبددت توقعات السوق بخفض قريب لأسعار الفائدة.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 98.21 نقطة بما يعادل 0.25 بالمئة إلى 38699.17 نقطة.

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بورصة وول ستريت - رويترز

مؤشرات وول ستريت

فتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 53.90 نقطة أو 1.07 بالمئة إلى 4967.94 نقطة.
المؤشرات الأمريكية - رويترز

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 343.67 نقطة أو 2.16 بالمئة إلى 15598.88 نقطة.
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