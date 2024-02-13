شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض "داو جونز".. وول ستريت تهبط بفعل بيانات تضخم مرتفعة والان نبدء بالتفاصيل

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مؤشرات وول ستريت

الدمام - شريف احمد - تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح اليوم الثلاثاء بعد أن رفعت قراءة أعلى من المتوقع لتضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عوائد سندات الخزانة الأمريكية وبددت توقعات السوق بخفض قريب لأسعار الفائدة.وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 98.21 نقطة بما يعادل 0.25 بالمئة إلى 38699.17 نقطة.فتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 53.90 نقطة أو 1.07 بالمئة إلى 4967.94 نقطة.ونزل المؤشر ناسداك المجمع 343.67 نقطة أو 2.16 بالمئة إلى 15598.88 نقطة.