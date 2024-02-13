شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. رأس المال السوقي يربح 12 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة

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الدمام - شريف احمد - أغلقت البورصة المصرية اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشراتها، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 12 مليار جنيه ليصل إلى 015ر2 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 8ر149 مليار جنيه.وارتفع مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 39ر0% محققًا 54ر28604 نقاط.كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 82ر1% ليصل إلى 53ر6997 نقطة.وسجل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نموًا بنحو 95ر1% لينهي التعاملات عند مستوى 72ر9825 نقطة.