أسعار شنط رمضان 2024 في التموين والسوبر ماركت والمحلات التجارية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم طرح شنطة رمضان بـ 6 أصناف وصولاً إلى 10 أصناف حسب الطلب تشمل: السكر والأرز والزيت والمكرونة والشاي والصلصة والفول والعدس والبلح والمسلى النباتي.

وأضاف اللواء أحمد حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه سيتم توفير كوبونات فئة 100،150، 200، 250، 300، 500 لمن يريد أن يقوم بشرائها.

وتبدأ منتصف الشهر الحالي، معارض أهلا رمضان في الكثير من المحافظات بحد أدنى 3 معارض بكل محافظة، إضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، ومنافذ جمعيتي لمن يريد من أصحابها.

وفيما يلي أسعار شنط رمضان 2024 في السوبر ماركت والمحلات التجارية: