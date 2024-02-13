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شكرا لقرائتكم خبر عن السدو والدمى والهدايا.. 40 سيدة يسوقن منتجاتهن في مهرجان زيتون الجوف والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يسهم سوق "منافذ" عبر بنك التنمية الاجتماعية، في تسويق منتجات السيدات في الحرف اليدوية والطبخ والمشغولات، من خلال مهرجان زيتون الجوف الدولي الذي تقام فعالياته في نسخته السابعة عشر بمركز الأمير عبد الإله الحضاري بسكاكا.
وخصص بنك التنمية الاجتماعية عبر "منافذ" ما يزيد عن 40 جناحاً ومعرضاً لحرفيات السدو والمشغولات اليدوية، وصناعة الدمى والهدايا التذكارية، وصناعة العطور والمرطبات من المكونات الطبيعية منها الأعشاب العطرية التي تزخر بها المنطقة، إضافةً لمشاركات في جانب الحلويات والطبخ في الأكلات السعودية والعالمية.
كما ابتكرت الحرفية فاطمة الموينع، منتجات يدخل زيت الزيتون في أساس تصنيعها مثل المرطبات والعطور.
وعدت المشاركات السوق، نافذة تسويق لمنتجاتهن ورفع من نسبة العملاء حيث تستثمر المشاركات المهرجانات المحلية للتسويق لهذه المنتجات.
وخصص بنك التنمية الاجتماعية عبر "منافذ" ما يزيد عن 40 جناحاً ومعرضاً لحرفيات السدو والمشغولات اليدوية، وصناعة الدمى والهدايا التذكارية، وصناعة العطور والمرطبات من المكونات الطبيعية منها الأعشاب العطرية التي تزخر بها المنطقة، إضافةً لمشاركات في جانب الحلويات والطبخ في الأكلات السعودية والعالمية.
مهرجان زيتون الجوفتبرز في أجنحة السوق مواهب سعودية شابة في صناعة الدمى بحياكة الصوف عبر مشاركة الحرفية أمل أبو هلال، التي تنتج الدمى بالصوف وبعض الهدايا التذكارية.
كما ابتكرت الحرفية فاطمة الموينع، منتجات يدخل زيت الزيتون في أساس تصنيعها مثل المرطبات والعطور.
وعدت المشاركات السوق، نافذة تسويق لمنتجاتهن ورفع من نسبة العملاء حيث تستثمر المشاركات المهرجانات المحلية للتسويق لهذه المنتجات.