شكرا لقرائتكم خبر عن «الشرقية للتنمية»: إنشاء شركة في مجال لوجستيات الأمن الغذائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية على إنشاء شركة ذات مسئولية محدودة بملكية 100%.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الشركة ستكون ذراعا استثماريا في مجال اللوجيستيات المرتبط بالأمن الغذائي.

وأضافت أنها ستفصح عن الأثر المالي بعد إنشاء الشركة وممارسة نشاطها.

وتهدف الشركة الشرقية للتنمية إلى تحقيق تنوع نشاطها من خلال تملك الشركات وممارسة الأنشطة ذات العائد المجزي والسيولة السريعة بما يعود بما يعظم الفائدة لمساهمي الشركة.