شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على انجازات هيئة سلامة الغذاء المصرية خلال عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظيت منظومة سلامة الغذاء باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسة، وذلك لدورها الهام في تنظيم وتعزيز سلامة واستدامة المنتجات الغذائية المنتجة في مصر والمستوردة إليها والمصدّرة منها، بهدف حماية صحة المستهلك وتطبيق الممارسات العادلة في تجارة الأغذية.

وتعتمد الهيئة القومية لسلامة الغذاء في أدائها للمهام الرقابية على نحو شامل فيما يتعلق بسلامة الغذاء على إطار رقابي يستند إلى صنع القرارات على أساس علمي مما يجعلها قادرة على التخفيف من حدة العقبات التي تواجه منظومة سلامة الغذاء في مصر.

كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن تقريرها السنوي عن حصاد جهود عام 2023، حيث أوضح الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة أن الهيئة استطاعت خلال الفترة الماضية تحقيق إنجازات كبيرة في كافة مجالات عملها.

والتزاماً من الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية للأغذية، قامت الهيئة في الوقت الراهن بإعداد خطة استراتيجية عن الفترة 2023-2026، توجه أعمالها وأنشطتها التنظيمية على الأغذية وتدعم التخطيط والتنفيذ المحكم للبرامج والنظم الرقابية على الأغذية، ويتم تدعيم الخطة الاستراتيجية بخطط تنفيذية يتم وضعها بصفة سنوية.

وفي إطار إعداد الخطة الاستراتيجية للهيئة، تم الأخذ بعين الاعتبار البيئة التنظيمية للأغذية وطنيًا ودوليًا، وضرورة العمل التدريجي لتفعيل ودعم الاختصاصات والصلاحيات الرقابية للهيئة بما يساهم في مواكبة أنشطة القطاعات الإنتاجية المختلفة للأغذية ويتماشى مع أفضل الممارسات التنظيمية والتطلع إلى أن تقوم الهيئة بالدور الريادي في قيادة منظومة النهوض بسلامة الغذاء وتطوير العمليات والأنشطة الرقابية ذات الصلة على الصعيد الإقليمي والدولي.

في مجال الرقابة والتفتيش حيث وصل عدد المأموريات الرقابية على مختلف المنشآت الغذائية في جميع المحافظات 16233 مأمورية في حين سُجل 13326 مأمورية خلال العام الماضي 2022، كما تم تسجيل 4759 منشأة غذائية لدى الهيئة مقابل 2035 خلال العام المنصرم 2022 وذلك بمعدل نمو 22 % ، 134 % على الترتيب.

وأعلن الهوبي أن الهيئة كانت قد حسمت 2176 شكوى بنسبة إنجاز 99 % من إجمالي عدد 2196 شكوى وبلاغ فى 2023، وُردت للهيئة من خلال جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة-مجلس الوزراء، جهاز حماية المستهلك) بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة بزيادة قدرها 31% مُقارنةً بعام 2022، والذي بلغ إجمالي عدد الشكاوى فيه 1675 شكوى، وهو ما يعكس دور الهيئة في التفاعل بجدية مع كافة شرائح المستهلكين بجميع أنحاء الجمهورية، إلتزامًا بتوجيهات القيادة السياسية بمضاعفة الجهود المبذولة في تلقي الشكاوى ورصدها والتصدّي لأسبابها، وسرعة العمل على حلها.

في حين بلغ إجمالي عدد الحملات التي شنها فريق الشكاوى بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى على الأسواق بجميع محافظات الجمهورية 30,353 حملة، في حين تم تنفيذ 11,432 حملة خلال العام الماضي 2022 وذلك بمعدل نمو 166 %.

وفي قطاع الأغذية الخاصة قامت الهيئة بتسجيل 54 مصنع خلال عام 2023 و3355 منتج مكمل غذائي.

وأوضح رئيس الهيئة أن إجمالي عدد الرسائل الغذائية المصدرة إلى مختلف الأسواق الخارجية قد بلغ 202,500 رسالة بإجمالي 9 مليون طن لعدد 7000 شركة مصدرة في حين كانت 141,906 رسالة بإجمالي 6.5 مليون طن عام 2022 بمعدل نمو 43 %، 39 % على الترتيب ، وفيما يخص حجم الرسائل الواردة فقد بلغت 81,295 بإجمالي 19.5 مليون طن لعدد 3110 شركة مستوردة مقابل 86,352 رسالة بإجمالي 21.7 مليون طن بمعدل انخفاض بلغ 6 % و 10 % على التوالي.

وأوضح الهوبي أن إنجازات الهيئة القومية لسلامة الغذاء في عام 2023 تضمنت أيضًا استيفاء توصيات المفوضية الأوروبية والخاصة بتصدير الأسماك، حيث ورد للهيئة خطاب رسمي من المفوضية الأوروبية يفيد باستيفاء الهيئة لكافة التوصيات التي أُسندت إليها، مشيدة بالجهود الكبيرة التي بذلتها في هذا الصدد، وكذا دورها الهام في تصحيح كافة الملاحظات التي تم تحديدها أثناء المراجعة والعمل على تعديلها لتأخذ المسار الصحيح، وفي انتظار تحديد ميعاد زيارة مرتقبة من المفوضية الأوروبية للمنشآت الخاصة بتداول الأسماك في مصر.

وفيما يتعلق بملف التغذية المدرسية استعرض الهوبي دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالرقابة المحكمة على جميع مراحل سلسلة انتاج الوجبة المدرسية بداية من فحص المواد الخام ، مرورًا بالرقابة والتفتيش على المصانع المنتجة ومنها لمرحلة النقل، والتي تتطلب استيفاء عربات النقل لاشتراطات سلامة الغذاء، حتى الوحدات التخزينية وانتهاءً بالمدارس على مستوى كافة محافظات الجمهورية، مؤكدًا على سحب عينات من الوجبات المدرسية خلال جميع مراحل الانتاج و التوزيع بالمدارس.

وفيما يخص منظومة مخازن الوجبة المدرسية فقد تم إدراج 23 مخزن للتغذية المدرسية بالهيئة، في حين تم الموافقة على 78 موقعًا جديدًا لمخازن تغذية مدرسية (تحت الإنشاء) من أصل 166 موقع تم معاينتهم خلال عام 2023.

تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وفي إطار تعزيز القدرات المعملية وتطوير معامل الفحص المركزية الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء بالموانئ بما يمكنها من أداء دورها في هذا الشأن على نحو فعال سعت الهيئة لتأسيس مجموعة معامل جديدة بالموانئ المصرية، (الدخيلة – دمياط - شرق التفريعة - نويبع- سفاجا) مجهزة بأحدث الأجهزة الحديثة وبأعلى التقنيات للمساهمة في الإسراع من إجراءات فحص الرسائل الغذائية سواء الواردة أو المصدرة إلى الخارج وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المتعاملين مع الهيئة والعمل على تسهيل حركة التجارة ودعم الصادرات الغذائية المصرية.

وسوف تعمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء من خلال هذا النشاط على تفعيل قدراتها المعملية المطورة حديثاً المتمثلة في مجموعة من المعامل المرجعية التي أنشأتها مؤخراً، كما أنها سوف تعمل على تطوير الأساليب والمواد المرجعية المستخدمة في هذه المعامل.

وستقوم الهيئة بالعمل على إسهام هذه المعامل المرجعية للهيئة القومية لسلامة الغذاء في دعم القدرات المعملية على المستوى المحلي بالتعاون مع المعامل الحكومية والخاصة بهدف وصول قطاع الإنتاج الغذائي في مصر إلى أعلى مستويات المطابقة في مجال السلامة الغذائية.

في منتصف عام 2023 تم افتتاح أول معمل لتكويد العينات يتبع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بميناء الإسكندرية، حيث يتولى المعمل استلام العينات وتجهيزها وتكويدها مع الحفاظ على السرية التامة لبيانات العينات بما يضمن شفافية النتائج وحياديتها، حيث يحتوي المعمل على أحدث الأجهزة المتقدمة وثلاجات الحفظ والتبريد والتجميد للإبقاء على العينات في حالة جيدة لحين تسليمها للمعامل المختلفة، وقال الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء إن وجود معمل لتكويد العينات بميناء حيوي كميناء الإسكندرية يتبع الهيئة يؤكد دور الهيئة الحيوي داخل الموانئ المختلفة في تسريع إجراءات الفحص وتقليص زمن الإفراج الجمركي للواردات الغذائية بما ينعكس بدوره على سلامة ومأمونية واردات مصر من المنتجات الغذائية، ويعزز من دور الهيئة الرقابي على سلسلة الغذاء في مصر.

وذكر رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن الهيئة أعلنت العام الماضي عن شعارها الجديد خلال مؤتمر صحفي خلال شهر أكتوبر2023، مشيرًا إلى أن الشعار الجديد يعد جزء من حملة طموحة للتوعية بسلامة الأغذية، والتي ستشهد تطور شراكة مكثفة مع قطاع المستهلكين والمنتجين والهيئات والمنظمات الوطنية ذات الصلة، مما يعزز من دور الهيئة كمصدر موثوق به للمعلومات المتعلقة بسلامة الأغذية.

كما أشار الدكتور طارق الهوبي إلى أن من أهم إنجازات الهيئة خلال عام 2023، تنظيم الهيئة للمنتدى التأسيسي للمنتدى الأفريقي الأول لكبار مسئولي الجهات الرقابية على الأغذية AFRAF"" بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، في الفترة من 11 – 13 أكتوبر الماضي، حيث مثل المنتدى أحد أكبر تجمعات السلطات الرقابية المختصة بسلامة الغذاء في القارة الأفريقية، وذلك بحضور السيدة جوزيفا ساكو مفوضة الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، والدكتور خوسيه إميليو استيبان وكيل وزارة الزراعة الأمريكية، وممثلين عن منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وممثلي نحو 39 دولة أفريقية.

"إن استضافة هذا المنتدى في مصر، والمساهمة في تشكيل الاتجاه المستقبلي لحوكمة سلامة الأغذية في أفريقيا، هو استجابة مباشرة لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعية إلى ضرورة تعزيز مرونة الغذاء وقطاع إنتاج الأغذية الزراعية، مع تنويع فرص الوصول إلى الأسواق المصرية والتركيز القوي على القارة الأفريقية».

"يعد تنظيم هذا الحدث أيضًا جزءً من طموح الهيئة القومية لسلامة الغذاء للعب دور رائد في تطوير أطر التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي مع التركيز القوي على أفريقيا، على النحو المحدد في استراتيجية الهيئة القومية لسلامة الغذاء للفترة 2023-2026. "

على هامش المنتدى وقع الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع دكتور نصر الدين حاج الأمين – ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية وثيقة "مشروع تعزيز الرقابة على الأغذية وقدرات الصحة النباتية والحوكمة" التي تهدف إلى تقديم الدعم الفني لتعزيز القدرات الخاصة بأنظمة الرقابة على الأغذية، باستخدام أدوات ومنهجيات معترف بها دوليًا، وبما يسهم في تعزيز وتطوير السياسات المتعلقة بسلامة الأغذية في دول القارة الأفريقية، وكذا حوكمة أنظمة الصحة والصحة النباتية على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية.