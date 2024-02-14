تراجع أسعار النفط بفعل تضخم أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم ، بعد إعلان معهد البترول الأمريكي زيادة مخزونات الخام أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي ، وانحسار توقعات المستثمرين لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وتأثرت سوق النفط أيضًا ببيانات صدرت أمس الثلاثاء وأظهرت أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ظل مرتفعًا الشهر الماضي.