نجاح أول مبادرة لزراعة البن بظهران الجنوب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشّن محافظ ظهران الجنوب محمد بن عبدالله أبو سراح أمس، نجاح أول مبادرة لزراعة البن بالمحافظة في مزرعة حسين بن معيض الوادعي بمركز الثويلة.

وأوضح أبو سراح أن المبادرة تأتي لزراعة هذا المحصول الاقتصادي الهام في مزارع ظهران الجنوب، وجاءت تزامناً مع ما تشهده زراعة البن في المملكة من إقبال كبير من قبل المزارعين والمستثمرين والنمو المتزايد في إنتاج هذا المحصول بدعم من الحكومة الرشيدة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة للمزارعين والمستثمرين على حد سواء، ونتج عنه اتساع الرقعة الزراعية للبن بشكل ملحوظ؛ بهدف رفع نسبة إنتاجه في المملكة دعماً للاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

من جهته، أرجع مالك المزرعة حسين بن معيض الوادعي نجاح زراعة البن خاصة الخولاني في محافظة ظهران الجنوب لتوفر العوامل المناخية المعتدلة والمناسبة, قائلًا: “إن مزرعته تقع على ارتفاع يزيد على 2000 متر عن سطح البحر ويتوفر بها تربة خصبة وعميقة ومياه جوفية متجددة, وأن تجربته في زراعة البن بدأت بزراعة 250 شتلة التي انتجت محصولاً عالي الجودة”.

وأضاف، أن هدفه زراعة آلاف الشتلات خلال الموسم القادم بفضل الدعم غير المحدود من قبل الحكومة الرشيدة -حفظها الله- التي دعمته بالقروض الريفية, وتقديم الإرشادات والتوجيهات والوقوف على أبرز المعوقات التي تقابل المزارعين وتقديم الحلول المناسبة والمعلومات العلمية من خلال إقامة العديد من الندوات والدورات، والتي انعكس أثرها على زيادة كمية وجودة المنتج لديهم.