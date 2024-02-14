شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون: تغير المناخ يهدد أرباح أكبر شركات التجزئة حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت شركة "أمازون" المستثمرين من أن أزمة المناخ قد يكون لها تأثير واضح على شركات التجزئة حول العالم بصورة عامة، وعلى أعمالها خلال هذا العام والأعوام القادمة بصفة خاصة، وذلك قياسًا إلى ما رصدته في تقرير لها خلال 2023، ما يشير إلى أن التغيرات المتطرفة التي تتسبب بها الدول الصناعية الكبرى تضر أول ما تضر نفسها والعالم، وتؤثر على مناخ التجارة الدولي. تقلب المبيعات ونتائج التشغيل وفي تقرير داخلي لها عن عوامل الخطر في بيئة عمل الشركة الخارجية في سياق ملفها المالي لعام 2023 الذي صدر يوم الجمعة الماضي، ذكرت أمازون إن تغير المناخ يمكن أن يتسبب في تقلب مبيعاتها ونتائج التشغيل مما يجعل من الصعب الحفاظ على النمو أو يؤدي إلى انخفاض الإيرادات، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. التهديدات المناخية المتزايدة يعكس تقرير أمازون التهديدات المناخية المتزايدة والتكاليف التي تفرضها على الشركات الكبرى أو ما يسمون بالعملاقة السبعة كإنفيديا ومايكروسوفت وألفابيت وميتا وغيرهم علاوة على غيرهم من الشركات الأخرى. أمازون وتغير المناخ أدرجت أمازون لأول مرة تغير المناخ ضمن عوامل الخطر في تقريرها السنوي لعام 2021 لكنها أضافت هذا العام إفصاحات موسعة.

وقالت الشركة إن تغير المناخ يمكن أن يؤدي إلى “زيادة تكاليف التشغيل بسبب الظواهر الجوية المتطرفة المتكررة أو التغيرات المرتبطة بالمناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه".

اقرأ أيضاً: انتعاش السندات والأسهم الأمريكية والدولار.. وتذبذب أسعار النفط

أضافت :"علاوة على زيادة متطلبات الاستثمار المرتبطة بالانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وانخفاض الطلب على منتجاتنا وخدماتنا نتيجة للتغيرات في سلوك العملاء وزيادة تكاليف الامتثال بسبب اللوائح الأكثر شمولاً والعالمية ومتطلبات الطرف الآخر والضرر الذي يلحق بالسمعة الناتجة عن تصوراتنا لتأثيرنا البيئي". الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر حذرت الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي من "نافذة الفرص التي تضيق بسرعة" لخفض الانبعاثات الناجمة عن الملوثات وضمان بقاء ظاهرة الاحتباس الحراري أقل من درجتين مئويتين وهو الحد الذي حدده اتفاق باريس لعام 2015.

وفي يناير، أكدت وكالة الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أن عام 2023 كان العام الأكثر احترارًا على الإطلاق. تعطل سلاسل التوريد بالإضافة إلى الأزمات الإنسانية، أشار الاقتصاديون إلى أن الطقس المتطرف الناجم عن تغير المناخ أدى إلى تعطيل سلسلة التوريد ونقص العمال ليس في أمازون فحسب بل في غيرها من شركات.

اقرأ أيضاً: "أنتاركتيكا".. قارة الغموض والأسرار.. ماذا تعرف عنها