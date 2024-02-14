شكرا لقرائتكم خبر عن منتج «صح» يغلق جولته الادخارية الأولى في فبراير بـ861 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أقفل منتج "صح" يوم الثلاثاء 6 فبراير 2024م، جولته الادخارية الأولى، إذ وصل إجمالي حجم طلبات الادخار إلى (861) مليون ريال.
وخصص الإجمالي بالكامل يوم الثلاثاء 13 فبراير 2024م، للمدخرين والذي بلغ إجمالي عددهم (35) ألف مدخر.
ومن المقرر أن تبدأ الجولة الادخارية الثانية يوم الأحد 3 مارس 2024م، حسب التقويم المعلن لـ"صح". كما ستُفتح النافذة عبر القنوات الرقمية للمؤسسات المالية المشاركة.
يأتي منتج "صح" الذي أطلقته وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين، ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية السعودية 2030) الهادفة إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد من خلال تحفيزهم على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار، إضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وإثراء الثقافة المالية، والتوعوية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط لأهداف مستقبلية.
وخصص الإجمالي بالكامل يوم الثلاثاء 13 فبراير 2024م، للمدخرين والذي بلغ إجمالي عددهم (35) ألف مدخر.
عائد منتج صحيذكر أن عائد منتج "صح" في شهر فبراير هو (5.64٪)، يستحق بعد مرور عام في فبراير 2025م.
ومن المقرر أن تبدأ الجولة الادخارية الثانية يوم الأحد 3 مارس 2024م، حسب التقويم المعلن لـ"صح". كما ستُفتح النافذة عبر القنوات الرقمية للمؤسسات المالية المشاركة.
يأتي منتج "صح" الذي أطلقته وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين، ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية السعودية 2030) الهادفة إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد من خلال تحفيزهم على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار، إضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وإثراء الثقافة المالية، والتوعوية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط لأهداف مستقبلية.