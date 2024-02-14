شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسهم 106 شركات

نمو - السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 12438 نقطة، وبتداولات بلغت 10.269 مليار ريال.ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 335.404 مليون سهم، بينما بلغت القيمة السوقية نحو 11.122 تريليون ريال.ارتفعت أسهم 106 شركات بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 113 شركة، من بين 233 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، نماء للكيماويات، وعذيب للاتصالات، وأيان، ومجموعة صافولا، والعقارية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، تشب، وكيمانول، والباحة، واتحاد الخليج الأهلية، والجوف، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 1.3%، عند 25695 نقطة، وبتداولات بلغت 57.348 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.537 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 48.421 مليار ريال.وارتفعت أسهم 34 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 19، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.