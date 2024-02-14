شكرا لقرائتكم خبر عن ميزانية السعودية الفعلية 2023.. 357.98 مليار ريال إيرادات في الربع الرابع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة المالية إن أداء الميزانية الفعلية للسعودية في الربع الرابع من 2023 سجل إيرادات بقيمة 357.984 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات 394.979 مليار ريال، بعجز يقدر بـ 36.995 مليار ريال.

ووفقا للتقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة الصادر عن وزارة المالية بلغت الإيرادات غير النفطية في الربع الرابع من 2023 نحو 108.773 مليار ريال، مقارنة بـ 123.786 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

وبحسب التقرير بلغت الإيرادات النفطية في الربع الرابع من 2023 نحو 249.211 مليار ريال، مقارنة بـ 194.186 مليار ريال في الربع المماثل من 2022، بزيادة قدرها 28%.

