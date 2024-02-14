شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بزيادة الطلب العالمي على الغاز المسال 50 % بحلول هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل

زيادة الطلب عالميًا

الدمام - شريف احمد - تتوقع عملاق النفط "شل" زيادة الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بواقع أكثر من 50 % بحلول 2040.ووفقا لتقرير "توقعات شل للغاز الطبيعي المسال 2024"، سوف تكون الزيادة مدفوعة بسرعة التحول من الفحم إلى الغاز في الصناعات بأنحاء الصين، وكذلك نمو الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال في دول جنوب وجنوب شرق أسيا لتغذية اقتصاداتها المتوسعة.ولاحظت "شل" أن التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال وصلت إلى 404 مليون طن في 2023، بارتفاع من 397 مليون طن في 2022.وبلغ الطلب على الغاز الطبيعي الذروة بالفعل في بعض المناطق ولكنه يواصل الارتفاع عالميًا، ومن المتوقع أن يصل لما بين 625 مليون طن و 685 مليون طن سنويا في 2040 .وأشارت توقعات شل، إلى أن الغاز يكمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية في الدول ذات مستويات مرتفعة من الطاقة المتجددة في مزيجها لتوليد الطاقة، ما يوفر مرونة قصيرة الأمد وأمن توريدي طويل الأمد.