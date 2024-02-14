شكرا لقرائتكم خبر عن "الأكاديمية المالية" توقع مذكرة تفاهم لتعزيز القرارات الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقَّعت الأكاديمية المالية مذكرة تفاهم تدريبي وبحثي، بهدف تعزيز التعاون المشترك والدور المؤسسي المجتمعي في مجال رفع الوعي المالي والاستثماري.

تستهدف أيضا تمكين وتعزيز صناعة القرارات الاستثمارية وفهم منتجات وأدوات السوق المالية. رفع الوعي بخصوص المجالات المالية وقال الرئيس التنفيذي مانع بن محمد آل خمسان، إن هذه الاتفاقية تنطلق من دور الأكاديمية المالية في قيادة تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي.

كما تتضمن تقديم ورش عمل وتدريب، وندوات ولقاءات للعامة، إضافة إلى التعاون على توفير التقارير والأبحاث.

هذا إلى جانب عقد أنشطة مشتركة لرفع وعي العملاء حول المجالات المالية. تأهيل الكوادر البشرية وتهدف الأكاديمية المالية إلى تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع.

فضلا عن المساهمة في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.

