شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكي 12 مليون برميل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات الخام ارتفعت 12 مليون برميل إلى 439.5 مليون الأسبوع الماضي.

وجاء هذا مقارنة بتوقعات محللين، بأن ترتفع 2.6 مليون برميل. مخزونات النفط الخام وأوضحت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كوشينج بولاية أوكلاهوما، ارتفعت 710 آلاف برميل في الأسبوع الماضي.

ولفتت إلى أن معدل استهلاك المصافي للخام هبط 298 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير. مخزونات البنزين الأمريكية وأوضحت أن معدل استخدام المصافي تراجع 1.8 نقطة مئوية خلال الأسبوع، مشيرة إلى أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة تراجعت 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 247.3 مليون مقارنة بتوقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بأنها ستهبط 1.2 مليون.

وكشفت أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 1.9 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 125.7 مليون مقارنة بتوقعات بأن تتراجع بمقدار 1.6 مليون.