شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي في عدد من البورصات العربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية على ارتفاعات لدى تعاملات اليوم الأربعاء، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 17 مليار جنيه ليصل إلى 2.32 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت نحو 25 مليار جنيه.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) تعاملاته على ارتفاع بنسبة 0.95% ليبلغ 28847.99 نقطة.

كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 2.05% مسجلًا 7140.85 نقطة، وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نحو 1.96% لينهي التعاملات عند مستوى 10018.43 نقطة.

ارتفاع بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، على ارتفاع بواقع 119.070 نقطة، أي بنسبة 1.18%، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و212.260 نقطة.

وجرى خلال الجلسة تداول 162 مليونًا و639 ألفًا و467 سهمًا، بقيمة 553 مليونًا و38 ألفًا و702.153 ريال، نتيجة تنفيذ 21233 صفقة في جميع القطاعات.

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 36 شركة، فيما انخفضت أسعار 13 شركة أخرى.



بورصة تونس تغلق مرتفعة

ارتفاع البورصة الأردنية



مؤشرا البحرين يغلقان مرتفعين

أربحاح البورصة المغربية

أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات الأربعاء على ارتفاع بنسبة ‏‏0.49%، ليصل إلى 8359.98 نقطة.‏وبلغ مجموع الأموال المتداولة 1.532 مليون دينار تونسي، أي نحو 490 ألف دولار ‏أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 21 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 16 أخرى، واستمرار ‏أسهم 14 شركة على ثبات.‏أغلقت البورصة الأردنية اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.14%، عند مستوى 2471.42 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.8 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.2 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2518 صفقة.أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2،079.34 بارتفاع قدره 0.27 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 751.77 بارتفاع قدره 3.15 نقاط عن معدل أقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و158 ألفًا و224 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليون و477 ألفا و266 دينارًا بحرينيًا جرى تنفيذها من خلال 174 صفقة.أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.44%، عند 12.753,91 نقطة.وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.35%، ليستقر عند 1.035,79 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.89% بمجموع 945,23 نقطة.وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.54% بمجموع 11.766,66 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 219 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 658 مليار درهم مغربي.