شكرا لقرائتكم خبر عن صعود "داو جونز".. وول ستريت تفتح على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

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مؤشرات وول ستريت

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الأربعاء، بعد تراجعها في الجلسة السابقة في أعقاب تقرير مقلق عن معدل التضخم، أثار تساؤلات إزاء موعد خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة للمرة الأولى هذا العام.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 99.92 نقطة بما يعادل 0.26 بالمئة إلى 38372.67 نقطة.فتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا بواقع 23.27 نقطة أو 0.47 بالمئة إلى 4976.44 نقطة.في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 126.11 نقطة أو 0.81 بالمئة إلى 15781.71 نقطة.