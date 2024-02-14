شكرا لقرائتكم خبر عن "نقابية مختار إبراهيم":القيادة السياسية تنحاز لحقوق العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سعيد ، رئيس اللجنة النقابية لشركة مختار ابراهيم المقاولات المصرية ،علي أهمية تفعيل حزمة الحوافز والقرارات الصادرة بشأن الأجور في جميع شركات قطاع الأعمال العام بلا استثناء لشركة دون أخري .

أشار " إننا جميعنا نرى ونلمس حرص وانحياز القيادة السياسية تجاه العمال ،ومنحهم حزمة مساعدات كنوع من الحماية الاجتماعية فى ظل ظروف معيشية وموجة غلاء لاتفرق بين العاملين ايا كان انتمائهم وقوانينهم".

أضاف أحمد سعيد " ونحن فى قطاع الاعمال نطالب بتطبيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ،كما اقرها دون تفرقة فمرتباتنا أقل بكثير مما يحصل عليه المخاطبين وغير المخاطبين ،ونحن كعاملين لسنا سبب لما وصلت اليه شركات قطاع الاعمال

،ولسنا المعنين بتعيين القيادات ورسم السياسات

ولكننا نقوم بواجبنا على اكمل وجه ، ولذلك نطالب بتوفير الحماية الاجتماعية ، كما اقرتها القيادة السياسية ؛لضمان الحياة الكريمة، وتقيم ظروفنا وما نحصل عليه من ارض الواقع دون الاحتكام لمواد الربحية فى قانون قطاع الاعمال ".

وأشار الي أهمية تطبيق الحد الادنى للأجور حسب الدرجات الوظيفيه لحفظ ميزان العدل الوظيفى ، وحتى لا يشعر العمال بالتفرقة.