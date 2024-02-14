شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عرعر تطرح فرصاً استثمارية مؤقتة بالتعاون مع محمية الإمام تركي الملكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الغرفة التجارية بعرعر بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، اليوم، عن طرح فرص استثمارية مؤقته مجانية وذلك في مهرجان شتاء "درب زبيدة" لمدة 10 أيام.وتشمل الفرص الاستثمارية، المخيمات، والفود ترك، والخيول، والألعاب، وتأجير الدراجات، ومشاريع الإيواء، وذلك في مساحة تقدر 20 كيلومتراً على امتداد طريق لينة رفحاء في الجهة الشرقية لامتداد الخط الدولي لأصحاب المشاريع المتنقل.ودعت الغرفة التجارية بعرعر الراغبين في الاستثمار في الفرص المؤقتة المجانية التواصل على الرقم: 0534777156 أو عبر واتس الغرفة 0146633339 أو زيارة فرع الغرفة في المنطقة.