الاقتصاد

استقرار معدل التضخم في بريطانيا عند 4%

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واس- لندن 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار معدل التضخم في بريطانيا عند 4% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر معدل التضخم السنوي في بريطانيا خلال الشهر الماضي عند 4%.
وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني في بيان اليوم، أن معدل التضخم السنوي ظل ثابتاً عند 4% خلال الشهر الماضي، متحدياً التوقعات التي أشارت إلى احتمالية ارتفاعه إلى 4.2%.

ارتفاع فواتير الطاقة

أوضح كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطني جرانت فيتزنر، أن العامل الرئيسي وراء هذا المعدل المستقر كان ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء بزيادة أعلى من المعتاد مقارنةً بالعام الماضي.
في المقابل، انخفضت أسعار الأثاث والسلع المنزلية، كما تراجعت أسعار السلع الغذائية على أساس شهري للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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