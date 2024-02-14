شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار معدل التضخم في بريطانيا عند 4% والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع فواتير الطاقة

الدمام - شريف احمد - استقر معدل التضخم السنوي في بريطانيا خلال الشهر الماضي عند 4%.وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني في بيان اليوم، أن معدل التضخم السنوي ظل ثابتاً عند 4% خلال الشهر الماضي، متحدياً التوقعات التي أشارت إلى احتمالية ارتفاعه إلى 4.2%.أوضح كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطني جرانت فيتزنر، أن العامل الرئيسي وراء هذا المعدل المستقر كان ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء بزيادة أعلى من المعتاد مقارنةً بالعام الماضي.في المقابل، انخفضت أسعار الأثاث والسلع المنزلية، كما تراجعت أسعار السلع الغذائية على أساس شهري للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.